Perquisitions et arrestations en matière de stupéfiants à Sainte-Lucie-des-Laurentides, Saint-Colomban et Terrebonne

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec les Services de police de Mirabel et de Terrebonne, a procédé à l’arrestation de deux personnes le 20 mars dernier, en lien avec de la production de stupéfiants.

Un homme âgé de 31 ans, de Sainte-Lucie-des-Laurentides a été arrêté puis libéré sur sommation. Il devrait revenir devant la justice à une date ultérieure. Il pourrait faire face à des accusations de production de stupéfiants ainsi que de possession dans le but d’en faire le trafic.

Un homme âgé de 27 ans, de Terrebonne a été arrêté et libéré sur promesse de comparaitre. Il devrait revenir devant la justice le 28 juin au palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de production de stupéfiants ainsi que de recel.

Des perquisitions ont également été effectuées dans des résidences du chemin des Hauteurs, à Sainte-Lucie-des-Laurentides, sur la rue Stella, à Saint-Colomban ainsi que sur le boulevard Laurier, à Terrebonne. Sur place, les policiers ont saisi :

• plus de 2 000 plants de cannabis;

• plus de deux kilos de cannabis en vrac;

• plus de 320 grammes de haschisch;

• de l’équipement servant à la production de cannabis;

• un montant d’argent comptant.

Notons que cette enquête a progressé notamment grâce à des informations reçues du public.

