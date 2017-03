Enlèvement d’un homme à Sainte-Thérèse

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) de la Sûreté du Québec prend la responsabilité de l’enquête de l’enlèvement survenu hier soir vers 22h30 dans le centre-ville de Sainte-Thérèse. L’enquête se poursuit en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.

Rappelons que hier soir, vers 22 h 30, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville est intervenue, dans le cadre d’un enlèvement, qui s’est déroulé dans le centre-ville de Sainte-Thérèse. Un homme dans la trentaine, qui circulait à pied, aurait été forcé de monter à bord d’un véhicule. L’individu a été relâché par ses ravisseurs, quelques instants plus tard.

Les SECM regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264