Arrestation pour conduite dangereuse à Mirabel

Vers 8h00 mercredi matin, une intervention policière a eu lieu près de l’intersection du chemin St-Simon et de la route Arthur-Sauvé à Mirabel, suite à une conduite dangereuse d’un homme d’une vingtaine d`années, résidant à Laval.

L'homme n’a pas immobilisé son véhicule suite aux signaux du policier qui l'avait capté en excès de vitesse sur le chemin St-Simon, direction ouest. Le conducteur d’une Volkswagen grise a fait plusieurs dépassements par la droite et son véhicule s’est embourbé sur le bord du chemin. Le conducteur fautif du véhicule impliqué a ensuite quitté les lieux et s’est fait rattraper par les policiers qui ont procédé à son arrestation. Le suspect fut transporté au poste de police, interrogé et relâché par promesse de comparaître pour conduite dangereuse au criminel.



Toute personne ayant de l’information en rapport avec cet évènement peut communiquer avec le Service de police de Mirabel, au 450-475-7708.