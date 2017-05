Travaux 2017 : l’administration Perreault mise sur la qualité de vie des citoyens

L’administration Perreault procédera, pendant l’été 2017, à des travaux d’infrastructures visant essentiellement à améliorer la qualité de vie des résidents blainvillois. Outre son programme annuel de réfection des chaussées, la Ville de Blainville consacrera notamment des efforts à la revitalisation de ses parcs.

Le président de la Commission des infrastructures et parcs, Alain Portelance, a commenté ces travaux qui s’échelonneront jusqu’en septembre prochain dans certains cas. « Divers travaux dans nos parcs municipaux seront au cœur de la programmation Blainville en chantiers 2017, a-t-il mentionné. En plus de l’aménagement de sentiers et d’une plaine de jeux au parc Arthur-Bigras, d’autres espaces récréatifs feront l’objet d’améliorations. Nous ajouterons également plusieurs pistes cyclables ainsi que de nouvelles aires de repos. Par exemple, nous prolongerons le lien cyclable de la montée Saint-Isidore jusqu’aux limites nord-est de la ville et nous aménagerons de nouveaux trottoirs dans le Quartier de la gare. Enfin, nous finaliserons la première phase de l’aménagement de deux terrains de baseball synthétiques au parc Blainville, sans oublier le début des travaux de construction du nouvel écocentre sur la rue Omer-DeSerres. »



Parcs, marquage de rues et améliorations de bâtiments

Ainsi, les Blainvilloises et les Blainvillois peuvent s’attendre à des travaux dans les parcs Arthur-Bigras, Claude-Henri-Grignon, Chante-Bois, d’Amos, de Fontainebleau, de la Sentinelle, des Voltigeurs, JosephMasson et Marie-Victorin.

Comme mentionné précédemment, la Ville poursuivra le développement de son réseau cyclable. Plusieurs nouveaux tronçons seront délimités par du marquage de rue, ce qui entraînera des changements de zones de stationnement. Les résidentes et les résidents concernés ont d’ailleurs reçu une correspondance à ce sujet.

Par ailleurs, la Ville sécurisera la rue de Gatineau et la 22e Avenue Est grâce à l’installation de seuils de ralentissement. De plus, des bâtiments publics tels que l’aréna, la caserne sud et le Centre récréoaquatique feront l’objet de travaux d’amélioration.

Il est possible de consulter la programmation complète de Blainville en chantiers à l’adresse blainville.ca/services-aux-citoyens/info-travaux.