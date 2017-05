Les pompiers de la Ville de Sainte-Thérèse vous rendent visite !

Du 15 mai au 15 octobre, les pompiers de SainteThérèse parcourent la ville, de porte en porte, afin de rencontrer tous les citoyens. Cette visite leur permet notamment d’échanger sur le thème de la prévention incendie et de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée.



« Il s’agit de l’occasion parfaite pour rappeler aux personnes aînées ou à mobilité réduite les programmes de soutien qui leur sont destinés pour assurer leur sécurité », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



« Lors de nos échanges avec les citoyens, nous en profitons par exemple pour leur rappeler que les fabricants recommandent de changer les avertisseurs aux 10 ans et qu’il est requis d’en avoir un en place par étage, incluant le sous-sol », a souligné Stéphane Dufour, responsable de la collecte pour la Ville de Sainte-Thérèse et chef de division - intervention et projets spéciaux au Service de sécurité incendie.



Sur une période de cinq ans, toutes les résidences auront été visitées.