Série d’incendies criminels sur le territoire de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Fillion

Entre le 1er juin et le 4 juin 2017, les policiers du service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Fillion ont été appelés sur 6 incendies qui selon les observations des pompiers étaient de nature suspecte.

À chaque occasion les feux étaient mis à des broussailles ou à des amoncellements de billots de bois dans des champs, terrains vacants ou près des pylônes électriques. Très peu de dommages matériels ont toutefois été occasionnés par ces incendies.

Des indices ont été trouvés et ont permis de conclure à des gestes intentionnels. De plus, des témoins ont relaté avoir vue une personne quitter les lieux et dans les deux cas la description faite par ces témoins était très similaire. Fort de ces informations nos policiers ont intensifié les patrouilles dans ce secteur.

Dans la soirée du 4 juin après un appel pour un autre incendie, une de nos agentes a localisé un individu qui correspondait à la description reçue. Celui-ci a été arrêté et conduit à notre centre opérationnel pour y être interrogé par nos enquêteurs.

Celui-ci a par la suite été relâché sur une promesse de comparaitre assortie de conditions. Il s’agit d’un homme de 28 ans demeurant dans ce secteur. Il pourrait être relié à d’autres dossiers d’incendies survenus dans les semaines précédentes.

L’enquête se poursuit.