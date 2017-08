Vol et fraude à Mirabel

Le service de police de Mirabel est à la recherche de 2 suspects reliés à un vol de véhicule, d’un vol de 5000$ et une fraude survenue le 3 août 2017 à Mirabel.



La victime a constaté le vol de son camion au cour de la nuit du 2 au 3 août. Il contacte aussitôt le service de police qui le retrouvera le 4 août à la Ville de Lachine. Par contre à l’intérieur du véhicule, le porte-monnaie du propriétaire avec ses pièces d’identités ni y est plu.



Plusieurs transactions ont été faites sur les cartes du plaignant au cours de la nuit du 3 août à Montréal dans un dépanneur ce qui à permis d’obtenir des photos fournies via les caméras vidéo des deux suspects dont un homme de race blanche ±40 ans, 1,71m , 95kg environ, cheveux rasés courts, 2 bras tatoués, pantalon noir court et chandail court bleu avec sac à dos ainsi qu’une femme de race blanche ±40 ans, 1,63m, corpulente, cheveux mi- longs bruns frisés et robe tube noire.



Le service de police de Mirabel demande l’aide du public pour retracer un ou des témoins reliés aux évènements mentionnés ci-haut. Toutes informations reçues seront traitées confidentiellement au téléphone suivant 450-475-7708 ou par le 450-475-info (4636).