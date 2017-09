Le Service de police de Mirabel ouvre un bureau satellite à Saint-Colomban

À compter du 15 septembre, grâce à l’ouverture d’un tout nouveau bureau de police satellite, les citoyens de Saint-Colomban pourront dorénavant rencontrer un agent de police à proximité de leur lieu de résidence plutôt qu’à Mirabel pour faire part d’une plainte ou pour remplir une déposition. Le tout nouveau bureau satellite, situé à la caserne incendie numéro 2, à l’angle de la montée Filion et de la côte Saint-Nicholas, accueillera les citoyens tous les mercredis, de midi à 16 h, ainsi qu’en tout temps sur rendez-vous.



« Nous sommes très heureux de l’ouverture de ce bureau satellite en collaboration avec le Service de police de Mirabel. Celui-ci permettra de bonifier l’offre de services aux citoyens de Saint-Colomban en termes de sécurité publique en leur permettant d’avoir un accès plus proche, plus direct et plus simple avec leur service de police », a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.



« Le nouveau bureau satellite fait partie intégrante de la nouvelle entente 2018-2023 avec la Ville de Saint-Colomban. Il nous permettra d’améliorer notre service à la clientèle et de nous positionner véritablement auprès de la population colombanoise comme service de police de proximité », a déclaré le directeur du Service de police de Mirabel Daniel Rivest.



« La présence du bureau satellite de Saint-Colomban rendra la police plus visible et plus présente sur notre territoire. Nous souhaitons que cette mesure permette notamment d’améliorer le sentiment de sécurité de nos citoyens », a déclaré le conseiller municipal Steve Gagnon, responsable de la sécurité publique.



Le bureau de police satellite de Saint-Colomban est situé au 673, montée Filion, à l’intérieur de la caserne incendie 2 (entrée située sur la côte Saint-Nicholas). Les heures d’ouverture sont de midi à 16 h tous les mercredis, et en tout temps sur réservation seulement en composant le 450 475-7708. En cas d’urgence, les citoyens doivent en tout temps composer le 911.