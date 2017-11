Retour du stationnement de nuit cet hiver à Blainville

La Ville de Blainville rappelle aux citoyens qu’à compter du 15 novembre, et ce, jusqu’au 21 mars, le stationnement de nuit sera interdit dans les rues de minuit à 7 h, sauf aux endroits où un panneau en donne l’autorisation.



Cependant, afin de répondre à une préoccupation exprimée par les résidents, la Ville reconduit son projet pilote lancé en 2016-2017 et autorisera le stationnement de nuit cet hiver au Parc équestre (dans la portion située à l’est de l’entrée principale) et au parc Blainville (près du boulevard du Curé-Labelle).



De plus, des espaces seront disponibles la nuit dans le stationnement incitatif réservé aux usagers blainvillois du train de banlieue (sur le boulevard de la Seigneurie Est).