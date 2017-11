Quatre dossiers d’agression sexuelle contre une homme de Sainte-Anne-des-Plaines

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion enquête présentement sur quatre dossiers d’agression sexuelle et de contacts sexuels survenus entre 2005 et 2017, dans le secteur de Sainte-Anne-des-Plaines.

Le 2 novembre 2017, nous avons procédé à l’arrestation du suspect Jean Nadeau, 47 ans, résident de Sainte-Anne-des-Plaines. Celui-ci a comparu au palais de justice de St-Jérôme et il est toujours détenu.

Les gestes reprochés auraient été commis auprès de jeunes filles, âgées entre 3 et 9 ans. L’enquête démontre que les gestes à caractère sexuel auraient été perpétrés à la résidence du suspect, mais les enquêteurs n’excluent pas la possibilité que d’autres gestes aient pu être commis dans d’autres circonstances. Aucun geste de violence n’aurait été posé vis-à-vis des victimes et à l’heure actuelle, nous avons pu identifier 6 victimes, toutes d’âge mineur et chacune d’elle a été rencontrée par nos enquêteurs.

Dans la poursuite de son enquête, le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion tente d’identifier d’autres victimes potentielles.

Toute personne ayant été victime ou qui croit que son enfant pourrait avoir été victime de gestes déplacés de cet homme peut se manifester auprès du Service de police en composant le 450-471-4121, en mentionnant le numéro de dossier TRB-171102-025. Afin de ne pas nuire à l’enquête en cours, nous demandons aux parents qui soupçonnent des événements impliquant leur enfant de bien vouloir communiquer avec le service de police avant de questionner leur enfant afin d’obtenir une méthode appropriée suggérée par les enquêteurs au dossier.