Un homme recherché en lien avec des actions indécentes

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un homme en lien avec une série d’actions indécentes survenues dans les secteurs de Sainte-Thérèse, Blainville et Boisbriand entre le 17 février et le 29 septembre dernier.

À plus d’une reprise, l’homme aurait abordé des jeunes filles âgées entre 10 à 14 ans en s’adressant parfois à elles pour attirer leur attention. Il immobiliserait son véhicule près d’elles pour y commettre une action indécente à l’intérieur de sa voiture avant de quitter les lieux en vitesse. Le véhicule utilisé serait une berline grise âgée de quelques années de marque Mazda, Honda ou Hyundai, modèle 4 portes.

Description du suspect :

Âge : Environ 30 ans

Cheveux : bruns

Yeux : bruns

Particularités : Le suspect est corpulent, a un large cou et arbore une barbe de quelques jours.

À certains moments, il portait une casquette au moment des faits.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée dans le cadre de cette enquête, à laquelle collaborent également la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et le Service de police de la Ville de Blainville. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute information pouvant permettre d’identifier cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.