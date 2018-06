Agression à l'aide d'une arme blanche

Le lundi 11 juin vers 17h30, le service de police intermunicipal de Terrebonne/ Sainte-Anne-des-Plaines/ Bois-des-Filion a reçu un appel pour un homme venant d’être agressé près du 3570 chemin Gascon à Terrebonne.

Sur place, les policiers ont rapidement localisé la victime consciente et qui présentait des blessures. Une ambulance a aussitôt été demandée et la victime a été conduite dans un centre hospitalier pour y recevoir les soins appropriés.

Selon les premières constatations la victime, un chauffeur de taxi, avait été agressée par un jeune homme, à l’aide d’un couteau. Après l’agression celui-ci a rapidement pris la fuite à pied.

Grâce à une description précise, un homme correspondant à la description de l’agresseur a rapidement été localisé près des lieux et a été arrêté. Il a été conduit au centre opérationnel afin d' être rencontré par des enquêteurs.

Les enquêteurs et techniciens en identité judiciaire du service de police se sont rendus sur place afin d’établir les circonstances de l’événement et rencontrer des témoins.

Retour sur l'agression

La victime est un homme de 47 ans et il a subi des blessures à une main et sa vie n’est pas en danger. Le suspect est un homme de 25 ans et il est présentement détenu à notre centre opérationnel.

Le motif de l’agression est toujours inconnu et l’enquête se poursuit.

La victime qui a subi une blessure à la main a déjà reçu son congé de l’hôpital. Le suspect, qui réside à Terrebonne, comparaitra aujourd’hui au palais de justice de Laval où il sera accusé de vol qualifié, agression armée, port d’arme dans un dessein dangereux, déguisement, bris de conditions et bris de probation.