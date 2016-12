Lorraine reçoit une subvention de 846 783 $ pour la construction de son nouveau garage municipal

Débutés en mars, les travaux de construction du nouveau garage municipal, qui vont bon train, se poursuivront tout l’été. Financé en grande partie grâce à une subvention de 846 783 $ versée par le gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ce bâtiment complétera harmonieusement la revitalisation du secteur sud.

Le nouveau garage municipal, qui remplacera celui qui date de 1978, est construit au même emplacement, soit au sud du parc canin sur le boulevard De Gaulle. Ce bâtiment sera muni de toilettes accessibles au public, un atout pour les usagers de la route verte et du parc canin, situés à proximité. De plus, à la demande de citoyens, un quai sera installé pour permettre la pratique d’activités nautiques sur la rivière des Mille Îles où une aire de repos sera également aménagée. Voilà une initiative qui permettra aux citoyens de profiter d’un milieu aquatique riche en biodiversité, eux qui ont déjà accès à la forêt du Grand Coteau et à plus de 28 parcs sur le territoire de la municipalité.Lorraine mérite encore une fois son surnom de « ville verte » !

Financé à près de 90 % par des subventions gouvernementales (MAMOT et taxe d’accise sur l’essence) la construction du garage devrait être complétée en septembre. Les travaux de construction du quai donnant accès à la rivière seront quant à eux réalisés dans une deuxième phase, une fois que les travaux du garage seront terminés.

« Construire ce nouveau garage municipal s’inscrit dans notre vaste projet de revitalisation du secteur sud du boulevard De Gaulle, que nous avons débuté il y a quelques années avec l’aménagement de la route verte, puis poursuivi en 2013 avec l’aménagement du parc canin et, l’an dernier, avec la restauration du domaine Garth. Nos employés bénéficieront quant à eux d’un lieu de travail moderne qui répondra désormais mieux aux nomes de sécurité », mentionne la mairesse Lynn Dionne.