La Coalition salue l'arrivée de Laurent Lessard, nouveau ministre des Transports

La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif a salué la nomination du nouveau ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, monsieur Laurent Lessard, dans une lettre signée par le président de la Coalition, monsieur Paul Larocque.



Dans cette missive, Paul Larocque réitère l’importance de ce projet qui, aux yeux de la population et des élus, traîne en longueur de façon inacceptable. « Monsieur Lessard vient d’être nommé à cette fonction. Il doit rapidement se familiariser avec son nouveau ministère. Le projet de parachèvement de l’autoroute 19 a déjà subi beaucoup de retard en conséquence des nombreux mouvements de ministres au cours des dernières années. Le projet est urgent, comme l’a constaté le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) » a affirmé le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, monsieur Paul Larocque.



L’actuel tronçon inachevé entre le boulevard Dagenais à Laval et l’autoroute 640, accueille quotidiennement un nombre de véhicules équivalent à plus de six fois sa capacité. La congestion y est continue, les accidents sont nombreux et on ne peut y offrir un service d’autobus digne de ce nom, alors que la population continue de croître et que les besoins en mobilité entre Laval et la couronne nord sont aussi à la hausse. « Le gouvernement doit aller de l’avant et franchir rapidement les prochaines étapes. Nous croyons que le ministre sera sensible à ces problèmes, car ils mettent en cause le développement économique, la sécurité et la qualité de vie de la population », a conclu Paul Larocque.



La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif regroupe plus de 5 000 membres, députés, organismes, institutions et ménages, qui réclament la réalisation de ce projet. On peut joindre la Coalition via le site web www.coalition19.qc.ca.