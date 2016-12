Gestion des stationnements publics au cœur du Village : une révision qui témoigne de son effervescence

Le conseil municipal tient à vous informer que nous avons reçu les besoins et entendu les suggestions de plusieurs d’entre vous concernant la gestion des stationnements publics tant sur rue qu’hors rue, au cœur du Village de Sainte-Thérèse. Les membres du conseil municipal ont analysé l’ensemble des commentaires reçus et statué sur les modifications à apporter aux périodes de stationnement afin d’en faciliter l’usage au plus grand nombre de citoyens, de travailleurs et de visiteurs.



La Ville redistribuera les cases de stationnement hors rue et sur rue du Village selon les discussions tenues depuis plusieurs mois avec les représentants du Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST). Voici les suggestions qui ont été mises de l’avant ou le seront à compter du mardi 6 septembre 2016 :

uniformisation à 150 minutes du stationnement dans les cases publiques, hors rue, gratuit et sans vignette; rééquilibration du nombre de cases pour les détenteurs d’une vignette; uniformisation à 60 minutes du stationnement sur rue, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h; introduction d’un stationnement public sans restriction au coin des rues Dubois et Lachaîne; assouplissement des dispositions réglementaires à l’égard du stationnement nocturne en période hivernale, dans l’îlot hors rue situé entre les rues Blainville Ouest, Turgeon, Roux et SaintJoseph, lequel sera dorénavant autorisé sans restriction; maintien du stationnement alternatif, de nuit, autorisé pour l’îlot de stationnement Dubois/Lachaîne; distribution de nouvelles vignettes depuis le 1er janvier 2016; installation de nouveaux panneaux de signalisation facilitant le repérage des zones et leurs restrictions; distribution d’une nouvelle carte des espaces de stationnement du Village; modification du plan de déneigement et de l’entreposage des neiges usées; implantation d’une série de panneaux directionnels interpelant les automobilistes pour la direction à emprunter afin d’atteindre le Village.



Puisque les orientations réglementaires nécessaires à cette révision n’entreront en vigueur qu’après l’opération de mise à jour de la signalisation, il faudra ainsi attendre au 6 septembre 2016 pour en constater les effets.



Afin de bien épauler et de soutenir l’effervescence culturelle et économique indéniable au Village, laquelle bénéficiait déjà d’une fondation commerciale et institutionnelle significative, ces nouveaux paramètres viendront stabiliser une capacité d’accueil essentielle au succès de ce secteur névralgique des Basses-Laurentides.