L’économie sera au cœur des préoccupations des députés de la CAQ

L’économie sera au cœur des préoccupations de la Coalition Avenir Québec pour la prochaine session parlementaire, ont annoncé les députés des Laurentides du deuxième groupe d’opposition à la suite du caucus présessionnel de leur formation politique, tenu les 29 et 30 août à Saint-Jérôme.



« L’improvisation libérale a assez duré. Nos familles ont de moins en moins d’argent dans leurs poches. Les citoyens ont le sentiment de ne pas être écoutés. Les régions sont laissées à elles-mêmes. Les entreprises ont des projets, mais attendent après Hydro-Québec ou après Investissement Québec. Le gouvernement libéral manque d’ambition en économie », tonne la députée de Mirabel, Sylvie D’Amours.



Selon le député de Groulx, les libéraux ne servent plus le Québec. « Depuis son élection en 2003, le Parti libéral est au service de ses propres intérêts. Il a oublié l’intérêt général et gouverne uniquement pour se maintenir au pouvoir », déclare Claude Surprenant.



« Sur le plan de l’emploi, c’est la dégringolade. Depuis le début de l’année, il s’est perdu 2 800 emplois au Québec, alors que Philippe Couillard nous en avait promis 250 000 sur 5 ans, soit 50 000 par année », rappelle pour sa part le député de Blainville. « Les Québécois méritent un gouvernement qui assurera la création de bons emplois, comme le sera le gouvernement de la CAQ », exprime Mario Laframboise.



Pour Benoit Charette, le Québec a besoin d’une grande bouffée d’air frais. « Pendant que Philippe Couillard se demande comment gérer son Conseil des ministres, le Parti québécois, lui, est obsédé par le prochain référendum sur la souveraineté. Ça ne peut pas continuer ! », lance le député de Deux-Montagnes.