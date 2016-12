Parti Québécois : une nouvelle cellule étudiante au collège Lionel-Groulx

À peine une semaine après le début des classes au Collège Lionel-Groulx, les jeunes du Parti Québécois des Laurentides ont mis les bases d’une nouvelle cellule étudiante dans ce cégep. La rencontre de fondation du comité, tenue le 30 août dernier aura notamment permis son accréditation auprès d’une représentante du Comité nationale des jeunes du Parti Québécois ainsi que l’élection du comité exécutif. « Je souhaite augmenter la participation de jeunes femmes dans les activités du Parti Québécois au Collège Lionel-Groulx», a affirmé Chloé Bell, présidente élue lors de l’assemblée générale.

Des actions à venir

Les jeunes péquistes du Collège Lionel-Groulx travailleront d’arrache pied dans les prochains mois afin de promouvoir l’indépendance du Québec auprès des étudiants du Collège. Pour y parvenir, ils continueront de recruter de nouveaux membres dans les prochains mois. En ce sens, l’organisation d’un kiosque est déjà prévue à cet effet. Hormis la nouvelle présidente, l’exécutif sera complété de Gabriel Jarvis à la vice-présidence, Patrick Archambault Labelle à titre de secrétaire, Gabriel Roy comme trésorier ainsi que Joëlle Fortier, Éliane Gosselin et Jérémie Patoine-Côté à titre de conseillers. «C’est une excellente opportunité de prendre le pouls sur l’idée de l’indépendance du Québec auprès de notre génération. Pour la plupart, ce sera la première fois en 2018 qu’ils voteront aux élections québécoises», souligne Jérémie Patoine-Côté. Le nouvel exécutif en profite pour inviter la population des Laurentides à devenir membre du Parti Québécois d’ici le 7 septembre prochain afin de pouvoir choisir la/le prochain chef du Parti Québécois. Au coût de 5$, il est possible d’y adhérer en ligne au carte.pq.org. Le choix du successeur de Pierre Karl Péladeau à la tête du Parti Québécois aura lieu du 5 au 7 octobre prochain. Chose certaine, ce n’est pas les idées qui manquent pour cette nouvelle et dynamique équipe qui entreprend son mandat avec enthousiasme.