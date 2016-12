Mirabel rend accessibles ses données géomatiques

La Ville de Mirabel rend accessibles au public une partie de ses données géomatiques à partir de son site Internet, le www.ville.mirabel.qc.ca.

En effet, le public peut désormais avoir accès à une foule d’éléments d’information en allant sur la page d’accueil du site de la Ville, à l’onglet « Découvrir Mirabel », en cliquant sur l’icône « Carte interactive ».

Au nombre des éléments que les internautes peuvent dorénavant consulter, on retrouve les pistes cyclables, les parcs et bâtiments municipaux, des données sur le lotissement, le plan de zonage, l’emplacement des écoles primaires et secondaire, la délimitation des districts électoraux ainsi que plusieurs autres outils de recherche et de mesure.



« Ce nouvel accès à un grand nombre de données publiques s’inscrit dans la volonté du conseil municipal de donner les leviers nécessaires à la population mirabelloise afin qu’elle puisse être toujours mieux informée sur l’organisation municipale et les services qui lui sont offerts », précise le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard.