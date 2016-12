La congestion routière entre la couronne nord et Laval empire de plus en plus

La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif observe, depuis le début de la rentrée scolaire, une augmentation importante de la congestion routière sur l’ensemble du réseau autoroutier de la couronne nord et sur la route 335. « Lors de la matinée du 13 septembre par exemple, il fallait plus de 1h30 pour atteindre Laval à partir de Mirabel (moins de 20 km), alors qu’il n’y avait aucun incident sur le réseau et que la température était idéale. Les citoyens sont pris en otage tant dans les voitures que dans les autobus, ces derniers ne bénéficiant d’aucune voie réservée. Les autres options ne sont guère plus intéressantes : les trains de banlieue sont surchargés et les stationnements incitatifs débordent. Pourtant, le rapport du BAPE concluait à l’urgence de compléter le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif, ce qui contribuerait à améliorer la fluidité sur l’ensemble du réseau. Tout comme le BAPE, nous sommes d’avis que la situation actuelle nuit au développement économique, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité de vie de la population » a déclaré le porte-parole de la Coalition et préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, Paul Larocque.



Dans une lettre envoyée au nouveau ministre des Transports, lors de sa nomination le mois dernier, Paul Larocque avait réitéré l’importance de ce projet qui, aux yeux de la population et des élus, traîne en longueur. Il soulignait également le fait que le projet de parachèvement de l’autoroute 19, un lien essentiel entre Laval et la Rive-Nord, avait déjà subi beaucoup de retards en conséquence des nombreux mouvements de ministres au cours des dernières années.



« Le gouvernement doit aller de l’avant et franchir rapidement les prochaines étapes. Il doit mettre en application les recommandations du BAPE en lançant les travaux de parachèvement de la 19 dans les plus brefs délais. Nous avons besoin d’un réseau autoroutier enfin complété et de voies réservées pour nos autobus et pour le covoiturage. », a conclu Paul Larocque.



La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif regroupe plus de 5 000 membres, députés, organismes, institutions et ménages, qui réclament la réalisation de ce projet. On peut joindre la Coalition via le site web www.coalition19.qc.ca.