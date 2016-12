Les libéraux doivent cesser leurs manœuvres partisanes, dénonce la CAQ

Les députés des Laurentides de la Coalition Avenir Québec, réunis à l’Assemblée nationale pour l’étude du rapport préliminaire de la Commission de représentation électorale (CRÉ) sur la refonte de la carte électorale, dénoncent les manœuvres partisanes exercées par les Libéraux afin de sauver des circonscriptions retirées par le nouveau découpage.

Selon les Libéraux, il faudrait baser le découpage de la carte sur le nombre d’habitants plutôt que sur le nombre d’électeurs, ce qui aurait pour effet d’avantager plusieurs de leurs comtés. « Le Parti libéral cherche à contrôler le Québec en ajoutant ou en maintenant des circonscriptions dans les régions où il se sent fort et en évitant d’en ajouter là où il est plus faible, sans tenir compte de la croissance démographique. Le parti de Philippe Couillard tente, à nouveau, de bafouer les règles démocratiques prévues dans la loi pour arriver à ses propres fins partisanes », déplore le porte-parole de la CAQ en matière d’institutions démocratiques et député de Deux-Montagnes, Benoit Charette.

Pour sa part, la députée de Mirabel condamne l’attitude du député d’Argenteuil qui remet en question l’ajout de circonscriptions dans les Laurentides en privilégiant des régions plus libérales. « M. St-Denis a retenu la logique de son parti plutôt que de défendre la représentation de sa région. Sa prémisse est purement partisane et s’oppose au principe de représentation adéquate de nos électeurs. Sa région attend plus de lui ! », exprime Sylvie D’Amours.

Mario Laframboise rappelle qu’à ce jour, le nombre de circonscriptions dans les Laurentides est inférieur au poids électoral que la région devrait avoir dans la province. « L’importante croissance démographique survenue dans les Laurentides contraint cette région à des iniquités en matière de financement des services et de représentations à l’Assemblée nationale. », déplore le député de Blainville qui dit appuyer la proposition de la CRÉ d’ajouter 2 nouvelles circonscriptions dans les Laurentides.

Le député de Groulx souligne pour sa part l’absence des députés du PQ à la Commission parlementaire. « Les élus péquistes des Laurentides ont brillé par leur absence lors de ces deux journées de travaux à l’Assemblée nationale. Il est clair que le PQ prend les Laurentides pour acquis. Quelle négligence, la population mérite plus de considération ! », se désole Claude Surprenant.