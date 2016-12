La desserte de Mirabel doit être envisagée

La Ville de Mirabel a déposé un mémoire à la Commission de l’aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), instance qui a pour mandat d’analyser la conformité du projet de REM avec le Plan métropolitain d’aménagement et de développement, dans lequel elle fait valoir les nombreux avantages qui justifient l’inclusion du site aéroportuaire de Mirabel dans la desserte du projet de réseau électrique métropolitain de transport collectif.



Dans ce mémoire, le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, met notamment en valeur la progression démographique fulgurante que connaît Mirabel depuis 2006, plus particulièrement, sa population active importante, mais aussi les secteurs d’activités économiques fort diversifiés qui caractérisent Mirabel avec 20 000 emplois répartis dans 150 entreprises industrielles et 850 entreprises commerciales dont certaines d’envergure internationale.

Le maire attire notamment l’attention sur « l’essor incroyable sur le plan socioéconomique que vit présentement Mirabel avec un cadre de vie agréable, sa population jeune et active et des conditions favorables aux investissements sans compter le paysage urbain en plein changement qui favorise la vitalité économique et démographique ». Il souligne aussi « le positionnement géostratégique de ce territoire multifonctionnel et des nombreux projets qui attirent constamment de nouvelles populations et entreprises ».



« C’est dans une perspective de développement durable et de planification à long terme que nous croyons que la forte croissance actuelle et projetée de Mirabel aurait avantage à être prise en considération dans le processus d’identification des villes desservies par le projet », déclare M. Bouchard.



Selon de document soumis, les retombées importantes qu’une antenne du REM à Mirabel seraient susceptibles de générer pour la région sont tout aussi nombreuses qu’évidentes. Elle permettrait, entre autres, de mieux répondre aux besoins d’une population croissante et mal desservie sur le plan des transports collectifs. Elle viendrait ainsi offrir une réponse aux problèmes de congestion importants et endémiques notés plus particulièrement sur les autoroutes 15 et 13.



Dans une perspective d’économie de coûts, un avantage, parmi tant d’autres, pour la Caisse de dépôt d’envisager Mirabel comme antenne du REM, selon le mémoire, c’est l’existence d’une emprise de 15 kilomètres entre Deux-Montagnes et Mirabel et le fait que cette emprise appartient au ministère des Transports et à la Ville, à la différence du prolongement envisagé vers l’ouest (Sainte-Anne-de-Bellevue), dans le projet actuel, qui nécessitera des coûts supérieurs d’expropriation et de construction notamment en raison des viaducs qui devront traverser des artères importantes et des secteurs d’affluence routière.



Finalement, « en acceptant de desservir Mirabel par le REM la Caisse de dépôt pourrait

y déménager la gare ferroviaire de fin de ligne de Deux-Montagnes, puisqu’il ne manque pas de terrains disponibles à l’aéroport pour le faire. Il serait même possible d’y aménager une gare terminale intermodale (autobus et trains) pour la Rive-Nord sur le modèle de ce qui est prévu à Brossard pour la Rive-Sud », soulignent les autorités municipales mirabelloises.



Précisons que le maire de Mirabel compte présenter le mémoire à la séance publique du Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE), le 28 septembre prochain, et qu’il a demandé une rencontre avec le patron de la Caisse de dépôt, M. Michael Sabia.



On peut consulter le mémoire sur le projet de REM sur le site Internet de la Ville de

Mirabel, au www.ville.mirabel.qc.ca.