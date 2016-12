Sainte-Thérèse: Le Guide de prévention incendie pour les aînés primé!

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse est heureux d’annoncer que le Guide de prévention incendie pour les aînés a remporté le Prix Triangle jaune lors du 51e colloque annuel de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ). Le Prix Triangle jaune est décerné à une personne ou un organisme s’étant illustré pour la qualité de son travail en matière d’éducation du public à la prévention des incendies.



« La Ville de Sainte-Thérèse est fière de la reconnaissance de ce guide qui a été réalisé en collaboration avec les Services de sécurité incendie faisant partie de l’Entraide intermunicipale de sécurité incendie des Basses-Laurentides. Il a été pensé en fonction des besoins des citoyens visés. Il contient des conseils pratiques, des pictogrammes facilement identifiables et il est disponible en version papier et électronique », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.



Ce guide vise à informer la population aînée des bons comportements à adopter en matière de sécurité incendie. Il vise également à sensibiliser les membres de la famille, les amis et le voisinage à la prévention des incendies. Au moment de sa création, il a été distribué dans des résidences pour personnes âgées et dans certains édifices municipaux.



Les citoyens de Sainte-Thérèse peuvent se procurer un exemplaire du guide à la caserne de pompiers, à l’hôtel de ville, à la bibliothèque municipale et à la Maison du citoyen, ou le consulter en ligne au www.sainte-therese.ca sous l’onglet Sécurité publique, puis la section Sécurité incendie.



Sur la photo: Charles Gauthier, responsable médias de l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec, Mario Céré, directeur adjoint au Service de sécurité incendie de Sainte-Thérèse, Robert Lauzon, chef division du Service de sécurité incendie de Saint-Jérôme et Rudy Hamel, président de l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec