Mirabel se dote d’une politique sur l’activité physique

C’est à l’occasion du gala de fin de saison de l’Association de soccer, qui se déroulait le 30 septembre dernier, au complexe du Val-d’Espoir, que la Ville lançait sa toute nouvelle Politique sur l’activité physique.



Grâce à cette politique, la Ville entend promouvoir et soutenir le développement de la pratique d’activités physiques auprès des Mirabellois. « Nous sommes persuadés que l’intégration de l’activité physique dans nos habitudes de vie peut favoriser le bien-être et la qualité de vie de tout un chacun, affirme le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, qui souhaite ardemment faire naître cette prise de conscience auprès des citoyens pour qu’elle se transforme en une véritable volonté tant individuelle que collective. »



Selon certaines études, les personnes qui font de l’activité physique ont tendance à être plus heureuses et plus actives. L’activité physique offre aussi une foule d’avantages. En effet, elle stimule la créativité et la productivité, réduit la pression sanguine et le stress et fournit au corps sa dose quotidienne de vitamines.



Dans sa « Politique de l’activité physique », la Ville définit les notions de partenariat et de reconnaissance, les défis que présente l’intégration de l’activité physique dans les habitudes de vie, les actions concrètes qu’elle s’engage à poser pour y arriver et l’accessibilité qu’elle entend favoriser dans l’instauration de sites et d’infrastructures dédiés au sport et aux activités de plein air notamment.

Sur la photo: M. Jean Gaudreault, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, M. Richard Pageau, président de l’Association de soccer FC Challenger, M. David Marra-Hurtubise, conseiller municipal, M. François Bélanger, conseiller municipal, et Mme Christine Beaulieu, Chef de division – Sports et plein air, au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire