Ouverture du bureau itinérant à Saint-Colomban

Le député de Mirabel, Simon Marcil, annonce l’ouverture du troisième bureau itinérant qui sera à la Maison des Jeunes de Saint-Colomban, situé au 100, rue du Village à Saint-Colomban. Ce bureau itinérant permettra aux citoyens de venir rencontrer l’adjointe aux relations avec les communautés du député fédéral, Maude Gauthier. L’objectif visé est d’offrir des services de façon accessible aux citoyennes et aux citoyens de la circonscription. À cet effet, Mme. Gauthier sera en mesure de vous guider et répondre aux questions concernant, entre autres, l’assurance-emploi, les pensions de sécurité de la vieillesse et l’immigration.



L’ouverture officielle se tiendra le 27 octobre 2016. Le député de Mirabel invite les citoyennes et les citoyens à venir assister à l’ouverture du bureau itinérant de Saint-Colomban et profiter de cette occasion pour le rencontrer.



Le bureau itinérant de Saint-Colomban sera ouvert les jeudi après-midi, de 13h à 16h à la fréquence de deux fois par mois.



Horaire pour l’automne : 27 octobre 10 novembre 24 novembre 8 décembre 22 décembre