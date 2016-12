Politique intégrée de la famille et des aînés : Sainte-Thérèse forme un comité consultatif

La Ville de Sainte-Thérèse annonce la formation d’un comité qui élaborera une politique intégrée de la famille et des aînés qui découle de son adhésion à Municipalité amie des aînés. À cet effet, une aide financière a été allouée en juin dernier par la ministre responsable des Aînés et de la lutte contre l’intimidation, madame Francine Charbonneau.

« Comme nous avons à cœur d’encourager les échanges intergénérationnels, nous avons décidé de jumeler à notre future politique des aînés, une politique familiale, incluant un plan d’action. Cela permettra une meilleure cohésion des actions de la Ville, pour le mieux-être de tous les citoyens », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.

« Un premier pas vient d’être franchi avec la création d’un comité consultatif pour la famille et les aînés avec des représentants des deux volets, formé de citoyens et de partenaires du milieu. À titre de présidente, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous en fais part. Plusieurs rencontres sous forme de « Focus group », de consultations publiques, ainsi qu’un sondage seront déployés afin que bon nombre de Thérésiennes et de Thérésiens puissent émettre leurs commentaires et leurs suggestions », a renchéri la conseillère municipale du district Marie-Thérèse et présidente du comité consultatif de la Politique Famille et Aînés, madame Johane Michaud.

Rappelons qu’une municipalité amie des aînés est une municipalité qui met un frein à l’âgisme; qui sait adapter ses politiques, ses services et ses structures; qui agit de façon globale et intégrée; qui favorise la participation des aînés et qui s’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. Pour plus d’information sur la démarche Municipalité amie des aînés, visitez le site Web du ministère de la Famille : wwww.mfa.gouv.qc.ca.

Première rangée, de gauche à droite : Monique Delisle, directrice du Service des communications de la Ville, Pierrette Guilbault, citoyenne, Céline Filion, intervenante des Offices municipaux d’habitation de la MRC, Manon Massé, citoyenne, Manon Coursol, directrice de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, Sylvie Philippe, intervenante communautaire au Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides (CISSS), Francine Pétrin, directrice du Service des arts et de la culture de la Ville

Deuxième rangée, de gauche à droite : France Séguin, présidente du Cercle de fermières Sainte-Thérèse, Marcel Nadon, président des Joyeux aînés thérésiens (FADOQ), Louise Bourque, directrice adjointe au Centre de la petite enfance Fanfan soleil, Johane Michaud, conseillère municipale et présidente du comité consultatif de la Politique Famille et Aînés, Martin Charron, sergent à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, Étienne Simard, stagiaire au CISSS, Francine Clermont, citoyenne.