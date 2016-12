La ville de Mirabel anticipe une excellente année au chapitre de la construction

Selon les statistiques compilées de janvier à octobre 2016, la Ville de Mirabel connaîtra une excellente année au chapitre de la construction de nouvelles unités de logement sur son territoire.



En effet, selon le Service de l’aménagement et de l’urbanisme, les données enregistrées jusqu’à présent laissent supposer une année qui se rapproche des années records que constituaient les années 2013 et 2014 avec respectivement 1 040 et 1 108 unités de logement construites.



C’est ainsi qu’à ce jour, pour l’année 2016, on enregistre près de 850 nouvelles unités de logement comparativement à 696 pour la même période l’an dernier. De plus, le nombre de nouvelles unités enregistré au 31 octobre 2016 est supérieur au nombre total de l’année précédente, qui se chiffrait à 835.

Autre statistique éloquente, le nombre de permis délivré pour la période de janvier à octobre 2016, soit 1 692 en regard de 1 487, en 2015. Il convient aussi de noter que du point de vue de la valeur des permis émis, on l’estime à près de 231 350 000 $, de janvier à octobre, en regard de près de 179 000 000 $, pour la même période, l’année dernière.



En terminant, ce sont dans les secteurs du Domaine-Vert Nord, de Saint-Augustin, de Mirabel-en-Haut et de Saint-Janvier où on a enregistré le plus grand nombre de nouvelles unités de logement de type unifamilial, pour un total sur l’ensemble du territoire de 326, cette année, comparativement à 277, l’an dernier. Du côté des édifices de type multifamilial, c’est le secteur du Domaine-Vert Nord qui détient le haut du pavé avec 166 unités suivi par le secteur de Saint-Augustin avec 158

unités et le secteur de Saint-Janvier avec 85, pour un total de 489, en 2016, contre 389, en 2015.