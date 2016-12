La CCITB en rencontre privée avec l’honorable Dominic LeBlanc

Dans le cadre d’une rencontre privée tenue le jeudi 17 novembre, la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) a eu l’honneur de recevoir l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. Cette rencontre privée a été organisée en collaboration avec le député fédéral de Thérèse-de-Blainville, monsieur Ramez Ayoub.

Cette rencontre a permis à 30 participants de s’entretenir avec le ministre dans les bureaux de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville. Les participants ont eu la chance de discuter de certains dossiers importants pour la communauté d’affaires de la région en lien avec l’environnement et la prospérité économique.

Ayant cumulé les fonctions de porte-parole en matière de commerce international, d’affaires intergouvernementales, de justice, de la défense, et des affaires étrangères, le ministre LeBlanc a répondu à des questions d’ordre très varié. Parmi les sujets abordés, mentionnons entre autres :

les services offerts par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC);

les investissements dans les infrastructures;

les besoins de main-d’œuvre et l’immigration;

l’économie verte et les changements climatiques;

le Plan de protection des océans;

les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis suite aux récentes élections présidentielles américaines.

Bien que le ministre entrevoie une croissance économique au ralenti au cours des prochaines années, son discours fut optimiste et bien accueilli par les participants. « Pour faire avancer les dossiers importants, il faut se faire entendre. N’hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous invite même à vous faire insistants! » a-t-il conclu. À l’issue de la rencontre, le ministre a invité les participants à lui soumettre leurs questions et suggestions par l’entremise des députés Linda Lapointe et Ramez Ayoub. La CCITB souhaite par ailleurs poursuivre ses efforts pour donner une voix aux entreprises de la région en ouvrant un dialogue avec les différents ministères.