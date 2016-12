Projet de modernisation de l’éclairage public : Bois-des-Filion en mode économie d’énergie!

À l’instar de nombreuses villes au Québec, la Ville de Bois-des-Filion a récemment choisi la nouvelle technologie DEL pour moderniser son éclairage public. Le projet vise à économiser de l’énergie, à améliorer l’efficacité de l’éclairage urbain et à réduire les coûts reliés aux lampadaires de rue.



« C’est au total 552 luminaires qui seront changés sur le territoire filionois, ce qui assurera un éclairage responsable et directement en lien avec nos valeurs de protection de l’environnement. Bois-des-Filion investit un peu plus de 200 000 $ dans ce projet écologique, mais aussi économique, puisqu’il générera d’importantes économies d’énergie et d’entretien», a mentionné M. Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion.



Ampoule 3000K Recommandées par l’American Medical Association, ce sont des ampoules au DEL de type 3000K qui sont installées, diffusant une lumière plus ambrée, plus douce et sans danger pour la santé.



Les travaux de modernisation de l’éclairage public ont débuté en novembre et s’échelonneront sur deux mois. En plus d’économies majeures, les avantages de ce projet sont nombreux : diminution de l’éclairage intrusif, réduction de la pollution lumineuse, migration vers une nouvelle technologie et éclairage uniforme. La durée de vie moyenne des ampoules au DEL est de 100 000 heures ou 25 ans.