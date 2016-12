Budget 2017 à Sainte-Thérèse : Gel du compte de taxes moyen

Le 5 décembre, le conseil municipal adoptait le budget 2017 qui se chiffre à 52 881 300 $, soit 1 067 000 $ de plus qu’en 2016. La Ville de Sainte-Thérèse est fière d’annoncer un gel du compte de taxes moyen. Afin d’atténuer l’impact du nouveau rôle triennal d’évaluation, la Ville a abaissé les taux de taxes et gelé ses différents tarifs.



Nouveau rôle triennal d’évaluation Le nouveau rôle triennal pour les années 2017-2018-2019 indique une hausse moyenne des valeurs des propriétés unifamiliales (maisons et condominiums) de 3,4 %. Les propriétaires de maisons unifamiliales et de condominiums dont l’augmentation de l’évaluation est inférieure ou égale à 3,4 % verront leur compte de taxes diminuer ou rester le même que l’année dernière. Pour ceux dont l’augmentation de l’évaluation est supérieure à 3,4 %, leur compte de taxes affichera une majoration représentant la hausse de la valeur de leur propriété.



Dans ce budget, nous devons notamment considérer les dépenses électorales en vue des élections municipales de novembre 2017 de l’ordre de 339 600 $, la réduction de la majorité des quotes-parts versées par la Ville aux organismes partenaires et les dépenses fluctuant selon le taux de l’inflation. Le service de la dette se maintient, principalement grâce aux refinancements et financements de certains projets à des taux d’intérêt plus favorables. Le remboursement du service de la dette se chiffrera à 8 021 700 $ en 2017, comparativement à 8 100 300 $ pour l’année 2016.



En matière de finances municipales, la Ville s’assure de mettre en place des mécanismes efficaces pour faire face aux aléas qui peuvent moduler le contexte économique dans lequel elle évolue, assurant ainsi la plus grande stabilité financière possible à l’ensemble des citoyens.



Le discours du budget 2017 et le Programme triennal des dépenses en immobilisations 2017, 2018 et 2019 sont disponibles en ligne au www.sainte-therese.ca.