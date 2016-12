Un nouveau départ et une nouvelle convention collective jusqu’en 2021 pour les cols blancs et bleus de la Ville de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer la signature d’une nouvelle convention collective pour ses employé(e)s cols blancs et cols bleus affiliés à la CSN.



La mairesse de Sainte-Thérèse, les quatre membres du comité de négociation syndicale et le représentant de la partie patronale ont procédé à la signature officielle de la nouvelle convention le 5 décembre 2016.



D’une durée de dix ans, elle s’échelonne du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021. Elle comprend des augmentations salariales de 2,5 % pour les années 2012 à 2014, de 2 % pour l’année 2015, de 1 % pour l’année 2016 et de 2 % pour les années 2017 à 2021.



Cette nouvelle convention collective est accompagnée d’une restructuration du régime de retraite des cols blancs et bleus de la Ville de Sainte-Thérèse. La complexité du projet de loi n°15 adopté par le Gouvernement du Québec a ouvert la porte à de nombreux échanges qui ont mené à l’entente survenue entre les deux parties.



« Je tiens à souligner le travail de longue haleine des deux équipes de négociation. Il est important pour la Ville de Sainte-Thérèse d’offrir de bonnes conditions de travail à tous les employés, tout en respectant la qualité des services rendus à la population. Avec la signature de cette nouvelle convention, nous pouvons dire mission accomplie », a affirmé la mairesse de Sainte-Thérèse.



Cette entente touche 97 employés réguliers cols blancs et cols bleus, et plus d’une centaine d’employés temporaires, saisonniers et à temps partiel.



La Ville de Sainte-Thérèse profite de l’occasion pour souligner la nomination d’un nouvel exécutif syndical qui sera dorénavant formé de M. Sylvain Parent, président, de Mme Mélissa Allard, vice-présidente, de M. Welby Medeiros, trésorier et de Mme Manon Doganieri, secrétaire.