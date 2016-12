Budget 2017: Une baisse historique à Boisbriand

La mairesse de la Ville de Boisbriand et les membres du conseil municipal annoncent une baisse du compte de taxes moyen et adoptent un budget de 63,6 M$ pour 2017.

« Malgré le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation foncière et de l’ajout d’une garde permanente en caserne, le compte de taxes moyen baissera de 1,63 % cette année! Avec la direction générale, nous avons produit un budget équilibré qui priorise une qualité de vie enviable à un juste coût », affirme la mairesse Marlene Cordato.

« Depuis quelques années, nous demandions un effort financier supplémentaire aux citoyens afin de répondre aux contraintes imposées par l’externe. Aujourd’hui, il est honnête de redonner aux citoyens, puisque nous avons connu une hausse appréciable des revenus en 2016 et une année prospère au niveau du développement économique et résidentiel. Boisbriand demeure une destination de choix », souligne Mme Cordato.

Les taxes foncières d’une maison moyenne, évaluée à 293 800 $, baisseront de 45 $. Cela inclut des changements à la tarification :

Eau et assainissement : - 5 $

Transport en commun : -14 $

Ordures : + 23 $

Dette

« Pour une 8e année consécutive, la dette et le taux d’endettement sont en diminution. Depuis 2009, nous avons réduit la dette de plus de 15 M$, et ce, sans jamais négliger nos infrastructures et en continuant d’améliorer la qualité de vie des Boisbriannais. Quant au taux d’endettement, il est passé de 4,90 % à 3,09 %, soit une diminution de 1,81 % », poursuit la mairesse.

Planifier et investir

Des projets, totalisant environ 12,7 M$, influenceront positivement la qualité de vie des citoyens en 2017, dont la réfection du pavage et l’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Grande-Côte, ainsi que le réaménagement des parcs Pellerin et Charbonneau. Par ailleurs, 2,6 M$ ne seront pas aux frais des contribuables puisque les promoteurs immobiliers investiront ce montant dans des infrastructures de rue.

« Nos efforts à redresser les finances, à contrôler la dette et à limiter la croissance de nos dépenses donnent les résultats escomptés. Nous sommes heureux d’en faire profiter les citoyens », conclut la mairesse.