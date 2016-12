La commission politique du Parti libéral du Canada rencontre les citoyens à Ste-Anne-des-Plaines

Le président de la commission politique du Parti libéral du Canada (Québec), Karl Trudel, a poursuivi sa tournée des régions du Québec dans le but d’engager le maximum de citoyens dans le processus d’élaboration des politiques du gouvernement férédal dirigé par le premier ministre Justin Trudeau. Mercredi dernier, une quarantaine de circonscriptions fédérales du Québec étaient représentées au Café Bistro l’Ancestral à Ste-Anne-des-Plaines pour discuter des enjeux portant sur les infrastructures, l’énergie et l’agriculture. À noter, c’était la première fois en plus de trente ans que la commission politique du PLC(Q) tenait une rencontre de consultation dans la région des Laurentides et de Lanaudière.



Représentées par des députés de la troisième opposition à la chambre des communes, les citoyens des circonscriptions de Mirabel, Montcalm, Joliette, Repentigny, Rivière-du-Nord et de Terrebonne avaient une occasion unique de faire valloir leurs préocupations directement avec le Parti qui forme le gouvernement. « Cette région n’est pas représentée au gouvernement fédéral depuis plus de 30 ans. Il est important d’écouter les gens afin de proposer des politiques qui sont représentatives des besoins de la région et c’est le but de la visite » a mentionné Karl Trudel qui est également le président de l’association libérale fédérale de Mirabel.





En plus de Karl Trudel (Mirabel), les candidats libéraux à l’élection de 2015 pour les circonscriptions de Montcalm (Louis-Charles Thouin), de Joliette (Michel Bourgeois) et de Repentigny (Adriana Dudas) étaient présents. « Je suis fier de la contribution de Louis-Charles, de Michel et d’Adriana. Ce sont des personnes impliquées dans leur communauté et ils ont à cœur de défendre les intérêts de leurs ciroyens. Nous sommes conscient du déficit des investissements au niveau fédéral dans la région des Laurentides et de Lanaudière, et par notre implication nous voulons prouver aux citoyens qu’il est toujours possible de faire mieux » a déclaré M. Trudel.



Lors de cette soirée de consultation, il a entre autre été question d’investissements dans les infrastructures de transport collectif et de télécommunication, de la protection de la gestion de l’offre et du soutient à la relève agricole, de la transition vers des énergies vertes ainsi que des différentes initiatives pour réduire notre dépendance aux hydro-carbures. « La qualité des interventions a été fort impressionnante. Les citoyens de la région sont content de l’approche libérale qui est moderne, inclusive et représentative » a conclu Karl Trudel.