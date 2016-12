Nouveau directeur général à Boisbriand

La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, est heureuse de souligner l’entrée en fonction du nouveau directeur général de la Ville, Me Karl Sacha Langlois.

Avocat de formation, membre du Barreau du Québec, titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) et officier municipal agréé du Québec (OMA), Me Langlois compte plus d’une douzaine d’années d’expérience dans le milieu municipal, et ce, à titre de haut fonctionnaire.

« M. Langlois a toutes les qualités requises pour assurer un leadership positif et affirmé au sein de l’organisation municipale. Ses compétences de gestionnaire d’expérience serviront grandement les citoyens qui pourront apprécier rapidement son intérêt marqué pour le service à la clientèle. Il peut d’ailleurs compter sur une équipe dévouée et compétente pour lui prêter main forte », affirme la mairesse.

De nouveaux défis

La connaissance aiguisée des enjeux municipaux acquise par le nouveau directeur général, dans le cadre de ses fonctions précédentes, permettra de mener la Ville encore plus loin. La gouvernance municipale, le concept de « Ville intelligente », le développement économique et la poursuite de la gestion rigoureuse des finances sont, entre autres, les défis qui l’attendent.

« C’est avec enthousiasme que je joins l’équipe de direction. J’ai l’intention d'implanter les meilleures pratiques de gestion possibles pour améliorer les performances de la Ville, et ce, dans l’intérêt des citoyens, des organismes et des partenaires d’affaires. Les défis à venir sont stimulants, et je vous assure qu’ils seront réalisés au bénéfice de tous les Boisbriannais », témoigne le directeur général, Me Karl Sacha Langlois.

Homme d’action et de résultats, Me Langlois est à l’image de la Ville de Boisbriand : jeune et dynamique!