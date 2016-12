Aucune surprise pour les Lorrains, leur compte de taxes restera stable en 2017

Les Lorrains se réjouiront d’apprendre qu’ils ne subiront aucune hausse de leur compte de taxes municipales en 2017. De fait, le budget équilibré de 15 695 113 $, adopté le 13 décembre par le conseil municipal, démontre une très faible variation des dépenses de 0,9 % (134 515 $) ainsi qu’une diminution constante de la dette.



Le taux combiné, qui correspond au taux de base, à la taxe spéciale (dette payable par l’ensemble de la population) et à la tarification du transport en commun sera maintenu à 0,8021 $ du 100 $ d’évaluation en 2017. Il en sera de même pour la tarification de l’ensemble des services.

« Les économies réalisées grâce à une gestion budgétaire rigoureuse, une réévaluation des mandats confiés à l’externe ainsi qu’aux nouveaux revenus provenant du MLorraine nous permettent de maintenir le même taux de taxation qu’en 2016. Ainsi, le gel de la taxe foncière et de la tarification des services reflète une saine gestion des fonds publics. C’est dans un souci de contrôler la croissance budgétaire et en tenant compte de nos priorités que nous avons dressé la liste des projets que nous souhaitons réaliser au cours des prochains mois. J’en profite pour remercier les citoyens qui collaborent à différents comités de travail. À leur façon, ils ont participé à l’élaboration des actions à poser pour assurer le mieux-être des membres de notre communauté. », souligne la mairesse Lynn Dionne.



Fort de ces nombreuses économies, le conseil municipal prévoit investir 4 900 000 $ au cours de la prochaine année dans les quatre principaux secteurs d’activités inscrits au Programme triennal d’immobilisation : le développement durable, les parcs et espaces verts, les bâtiments municipaux ainsi que pour faire l’acquisition ou la mise à niveau de différents équipements. Les engagements se poursuivront en 2018 avec des investissements de 2 240 000 $, puis de 3 540 000 $ en 2019.

Enjeux, défis et projets mobilisateurs en 2017

Procéder à la réfection d’aqueduc et de rues sur les avenues de Montsec, de Sion et de Hautmont ainsi que sur une partie du chemin de Saverne en bénéficiant d’une subvention provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) ;

Refaire le pavage et certains fossés, notamment sur le chemin de la Bure, les rues de Pange, de Climont et de Loison, l’avenue de Mey, la place Loison ainsi que sur une partie du chemin d’Aigremont ;

Moderniser les installations des parcs des Saules, des Érables et Nogent ;

Boucler et baliser avec des panneaux d’interprétation un sentier dans la forêt du Grand Coteau sur un terrain qui appartient à la Ville ;

Mettre en place un comité de travail pour étudier le projet de résidence pour aînés ;

Construire les infrastructures pour développer les onze terrains du projet Liverdun ;

Organiser une campagne de sensibilisation sur le bruit ;

Réaliser la 2e phase du plan d’action de lutte contre l’agrile du frêne ;

Reconduire le mandat de la brigade verte pendant la saison estivale 2017.



De nombreux autres projets sont prévus pour la prochaine année. Pour consulter la liste complète ainsi que les documents présentés lors de l’assemblée extraordinaire du budget, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca/regard-sur-notre-ville/administrationmunicipale/budget-et-rapports-financiers.