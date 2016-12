Budget 2017 : gel de taxes à Saint-Colomban grâce à une gestion responsable des dépense

Le conseil municipal de Saint-Colomban a adopté hier en séance extraordinaire un budget équilibré de 15,9 M$. Les propriétaires de Saint-Colomban pourront ainsi bénéficier d’un gel de tarifs et de taxes pour l’année 2017, le taux de la taxe générale demeurant inchangé à 0,6405 $ du 100 $ d’évaluation.



« Je suis extrêmement fier du budget 2017 présenté hier qui constitue un tour de force pour maintenir les taxes à leur plus bas tout en bonifiant le niveau de services offerts, et ce, malgré une légère progression de l’indice des prix à la consommation. Dans un souci de gestion responsable, notre administration a déployé des efforts importants pour effectuer un contrôle serré des dépenses visant à respecter la capacité de payer des citoyens », a déclaré le maire Jean Dumais.



À titre d’exemple, la taxation et la tarification s’élèveront à 1 665 $ pour une maison de 200 000 $, ainsi qu’à 1865 $ et 2 238 $ pour des résidences de 250 000 $ et 300 000 $ respectivement.





Plan triennal d’immobilisation de 12,3 M$ Lors de sa séance du mois de novembre, le conseil a adopté à l’unanimité le plan triennal d’immobilisation (PTI) 2017-18-19 prévoyant des investissements de 13,3 M$ au cours des trois prochaines années, dont 6,1 M$ en 2017.



Projets phares prévus au PTI en 2017 :

implantation d’un système de traitement du manganèse pour les aqueducs Phelan et Larochelle;

aménagement du parc de l’Alizée;

construction d’un toit pour la patinoire extérieure Phelan*;

implantation d’un second « pump track » d’envergure pour la pratique du vélo de montagne**;

revitalisation des terrains de soccer Phelan, des jeux d’eau, ainsi que des parcs à l’Orée-des-Bois, de la Volière et Larochelle;

prolongement du sentier multifonctionnel et de la piste cyclable Larochelle jusqu’à Saint-Jérôme;

refonte du site web municipal;

projet de réseau Wi-Fi gratuit dans le noyau villageois;

installation de panneaux d’affichage numériques.