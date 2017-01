«Les 4 bureaux itinérants sont maintenant tous en opération!» - Simon Marcil

C’est devant des représentants d’organismes locaux, des membres du personnel de direction et des employés de la Coopérative régionale de santé que le député de Mirabel, Simon Marcil, a inauguré le jeudi 26 janvier son bureau itinérant situé à Saint-Placide.



Le député de Mirabel a rappelé qu’au cours de l’année 2016, trois bureaux itinérants ont été créés. Il s’agissait d’un engagement qu’il avait pris d’augmenter la présence du député sur l’ensemble du territoire de la circonscription. «Les quatre bureaux sont maintenant tous en opération. On doit être disponible et à l’écoute de nos citoyens. C’est entre autre pour cela qu’on a été élu», a lancé Simon Marcil. Le député a voulu souligner que le partenariat avec la Coopérative régionale de santé est très important. En collaboration avec la direction de l’organisme, le bureau offrira notamment les services d’aide à l’assurance-emploi, l’immigration et les prestations de veillesse.



Les citoyennes et citoyens sont invités à se présenter au 77, 2e avenue dans la municipalité de Saint-Placide les jeudis de 13h à 16h. L’adjointe reponsable des communautés sera présente notamment les 9 et 23 février, les 9 et 23 mars et le 6 avril. Pour toute information, vous pouvez joindre l’équipe du député de Mirabel au 450-430-5535.