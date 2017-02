Nouveau système d’éclairage au terrain de balle du parc De Sève à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse annonce l’installation d’un tout nouvel éclairage au terrain de balle du Parc De Sève. Le contrat pour ce projet a été octroyé le 6 février dernier, et les travaux débuteront en mai prochain, pour se terminer à la mi-juin.

« Au cours des dernières années, les technologies d’éclairage ont rapidement évolué. Nous avons pris soin d’étudier les avantages et les inconvénients de la conversion du système d’éclairage vers des produits plus performants et écoénergétiques. Les résultats de cette évaluation ont démontré que le système d’éclairage choisi par la Ville permettra la réalisation d’économies significatives et récurrentes sur toute la durée de vie du système, ce qui représente une période d’environ quarante ans », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant. La consommation du nouvel éclairage représentera à peine 40 % de celle du système d’éclairage actuel, installé il y a près de 35 ans.

Le nouveau système d’éclairage sera composé de 21 projecteurs pour desservir le terrain de balle l’été et l’étang de glace l’hiver. Les projecteurs seront équipés de sources lumineuses au DEL d’une puissance de 1150 W afin d’offrir aux usagers un éclairage optimal sur toute la surface de jeu. Les nouveaux projecteurs seront aussi pourvus de visières afin de réduire considérablement l’éclairage parasite vers les résidences voisines.

Muni d’un gradateur, le nouveau système permettra d’ajuster le niveau d’éclairage. Par exemple, le niveau pourra être réduit à 50 % durant l’hiver sans effet notable sur les utilisateurs des patinoires ou à 15 % durant son entretien.

La Ville est fière d’offrir des installations sportives adaptées aux besoins des citoyens et encourage toute la population à s’en prévaloir. Rappelons que la Ville a souscrit en 2008 au programme 0•5•30 Combinaison-Prévention qui vise à promouvoir l’activité physique auprès des citoyens et des employés municipaux.

Pour connaître les emplacements des parcs et espaces verts sur le territoire thérésien, visitez www.sainte-therese.ca.