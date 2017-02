Les députés fédéraux Linda Lapointe et Ramez Ayoub fiers de la mise en production d’un nouveau modèle de Bell Helicopter à Mirabel

Les députés fédéraux de Rivière-des-Mille-Îles et de Thérèse-De Blainville, Linda Lapointe et Ramez Ayoub, accueillent avec fierté et plaisir le dévoilement du premier hélicoptère Bell 505 Jet Ranger réalisé sur la nouvelle chaine de montage de l’usine de Bell Helicopter à Mirabel, dans les Basses Laurentides.

« Le secteur de l’aérospatiale est important au Canada et au Québec avec un impact économique de plus de 28 milliards de dollars par année et plus de 211 000 emplois. À Mirabel, presque l’ensemble de 900 employés de Bell Helicopter y occupent des emplois hautement spécialisés et bien rémunérés », rappelle la députée Lapointe.

« Avec la réalisation des modèles Bell 505 Jet Ranger à Mirabel, la compagnie confirme la compétence des travailleuses et travailleurs du Canada puisqu’en plus de l’assemblage, le personnel spécialisé de Bell Helicopter à Mirabel veillera aussi à réaliser les vols d’essais et les certifications de l’appareil », ajoute le député Ayoub.

Bell Helicopter a procédé au lancement de la production de son nouvel aéronef le jeudi 9 février dernier en présence de plusieurs dignitaires dont le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, la ministre québécoise des Relations internationales et responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, les députés Linda Lapointe et Ramez Ayoub, d’élus municipaux et de plusieurs personnes de la communauté d’affaires.

Le gouvernement du Canada a aussi confirmé, cette semaine, l’aide de 372.5 millions de dollars à Bombardier aéronautique, autre fleuron majeur de l’industrie aérospatiale canadienne.

« Nous sommes heureux que la formation et la compétence des Canadiennes et Canadiens dans ce secteur d’activité de haut niveau soient reconnues et qu’elles permettent à des milliers de travailleuses et travailleurs de se réaliser dans des emplois intéressants et rémunérés », concluent les députés Lapointe et Ayoub.