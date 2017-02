Mirabel se joint à la communauté d’affaires dans le parachèvement de l’autoroute 19

La Ville de Mirabel se joint aux gens d’affaires de la région et à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) pour demander à Ottawa d’intervenir dans le parachèvement de l’autoroute 19 et la mise en place de voies réservées sur l’autoroute 15.



En effet, le nouveau Plan canadien d’infrastructures comporte des sommes destinées, entre autres, au transport collectif qui pourraient être investies dans le projet de l’autoroute 15 et celui du parachèvement de l’autoroute 19, premier au Québec à prévoir une voie réservée dès sa conception.

« La réalisation de ces deux projets à portée régionale a une incidence majeure sur l’économie de notre grande région qui connaît une croissance démographique fulgurante avec, pour Mirabel seulement, une augmentation de sa population de 6,9 % en 2016 », indique le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, qui ajoute que cette croissance exceptionnelle entraîne nécessairement une utilisation accrue des infrastructures routières. M. Bouchard ajoute que « l’aménagement de voies

réservées sur l’autoroute des Laurentides, qui traverse le territoire mirabellois sur une vingtaine de kilomètres, viendrait de toute évidence atténuer les problèmes de congestion routière que les automobilistes vivent quotidiennement ».



Pétition en ligne

Le maire encourage fortement les Mirabellois à signer une pétition visant à appuyer la demande du CCITB et de la communauté d’affaires de la région qui réclament l’intervention du gouvernement du Canada pour la réalisation de ces deux projets et à laquelle la Ville de Mirabel se joint sans hésitation.



Les citoyens qui se sentent concernés par ces enjeux régionaux ont jusqu’au 10 mai pour signer la pétition en ligne à l’adresse suivante : https://petitions.parl.gc.ca/fr/Petition/Details?Petition=e-742



On peut aussi signer la pétition en se rendant à l’hôtel de ville de Mirabel, situé au 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique.