Le Maire de Mirabel est reconduit au poste de représentant

Le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, a été reconduit à son poste de représentant du Caucus des municipalités de la métropole – couronne nord au conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), pour un mandat de deux ans, soit de 2017 à 2019.



En effet, quatre postes d’administrateurs au conseil d’administration de l’UMQ étaient soumis au processus d’élection. Les candidats retenus, au terme de ce processus, sont M. Jean Bouchard, maire de Mirabel (réélu), Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny (réélue), Mme Madeleine Leduc, mairesse de Rosemère (élue) et M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche (réélu).



« Mes collègues du conseil d’administration et moi-même continuerons le travail d’équipe déjà amorcé au sein du caucus, et ce, dans un esprit d’étroite collaboration et d’échanges », souligne le maire.



À noter que tous les maires de la couronne nord avaient droit de vote.



Le maire de Mirabel remercie ses pairs pour la confiance qu’ils lui témoignent en le réélisant à son poste au sein du conseil d’administration et est toujours heureux et fier d’apporter sa contribution au monde municipal « qui est rempli de défis constants et qu’on se doit de mieux faire connaître », ce à quoi il s’engage fermement.



Précisons que M. Bouchard agit également à titre de président de la Commission de l’aménagement et des transports de l’UMQ.