Réfrigération de l’aréna : la Ville de Blainville obtient 700 000 $ du gouvernement du Québec

À l’occasion d’une conférence de presse tenue le 17 mars, la Ville de Blainville s’est vue confirmer, par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, une aide financière de 700 000 $ afin de moderniser le système de réfrigération de son aréna (glace no 1). Le projet, qui totalise 1 489 772,60 $, consistera à remplacer, dès 2019, le système actuel fonctionnant au gaz R-22.

« La Ville pourra à la fois réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre tout en contribuant aux objectifs gouvernementaux de lutte contre les changements climatiques. Notre aréna sera donc modernisé et l’aide financière nous permettra également de réduire substantiellement le montant de notre investissement, diminuant ainsi l’incidence sur nos finances publiques », a déclaré la présidente de la Commission du développement durable et de l’environnement, Nicole Ruel, qui agissait à titre de mairesse suppléante au moment de la conférence de presse.

Travaux de réfrigération à réaliser

La Ville de Blainville a fait une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling, géré par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il s’agit d’une enveloppe budgétaire de près de 57 millions de dollars. Le projet de Blainville, qui consiste à remplacer le système de réfrigération de la glace no 1 fonctionnant au gaz R-22, figure parmi les 80 demandes acceptées à la suite du deuxième appel de projets lancé en juillet 2016.

La subvention reçue correspond à 50 % du coût des travaux, pour un maximum de 700 000 $.



« La Ville de Blainville a fait une demande de subvention pour la glace no 1 de l’aréna, construite en 2003, car le gaz fréon R-22 cessera d’être produit en 2020 et sera interdit en 2030. Le système de la glace no 1 occasionne environ 2 % de pertes chaque année et l’un des deux compresseurs sera à remplacer d’ici 2020. Cette aide financière tombe donc à point. Nos patineurs blainvillois pourront profiter d’un système modernisé dès 2019 », a mentionné le président de la Commission des sports et loisirs, Serge Paquette.

Pour le maire Richard Perreault, il y a lieu de se réjouir de l’obtention de cette subvention. « Cette aide financière récompense nos efforts qui visent à conformer nos équipements et infrastructures aux nouvelles normes environnementales et qui font en sorte de diminuer notre empreinte écologique. Le nouveau système nous fera économiser également des coûts énergétiques importants. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour l’ensemble des Blainvilloises et des Blainvillois », a-t-il conclu.