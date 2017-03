Plus de 450 millions de dollars d’investissement et 600 nouveaux emplois d’ici deux ans à Mirabel

C’est en présence de plus d’une centaine de membres de la communauté des affaires mirabelloise que le directeur de Mirabel économique, M. Gilbert LeBlanc, et le conseiller en recherche à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), M. Philippe Rivet, ont présenté des chiffres éloquents annonçant d’excellentes perspectives économiques pour la Ville de Mirabel. Ces bonnes nouvelles ont été présentées lors d’un petit-déjeuner conférences qui avait lieu le 29 mars dernier, au centre culturel du complexe du Val-d’Espoir.



Pour la première fois, un portrait détaillé de la situation économique à Mirabel a été dressé à la suite d’une enquête statistique auprès de 600 entreprises. Cet exercice a permis de constater des investissements totaux de plus de 419 millions de dollars et 950 nouveaux emplois à Mirabel en 2016.

« Ces statistiques plus qu’éloquentes viennent confirmer que tous les efforts que nous avons consacrés au développement de Mirabel, au cours des dernières années, portent leurs fruits », a exprimé le maire Jean Bouchard.



Prévisions d’investissement

En regard des récentes statistiques, Mirabel économique a pu avancer de bonnes prévisions d’investissement. « Plus de 450 millions de dollars seront investis minimalement à Mirabel, tous secteurs confondus, ce qui devrait générer la création de 600 nouveaux emplois d’ici les deux prochaines années », a pu s’avancer M. LeBlanc.



Grande croissance démographique

Rappelons que la population mirabelloise se chiffre à 50 513 résidents selon le recensement 2016. « Depuis 30 ans, on note une croissance accélérée de la population sur le territoire. La MRC de Mirabel a connu, en effet, le plus haut taux de croissance des 14 MRC de la CMM et se classe au 8e rang des 82 municipalités les plus populeuses du Grand Montréal », a expliqué M. Philippe Rivet de la CMM.



Cette croissance démographique est directement liée à l’effervescence économique. « L’augmentation du nombre de citoyens confirme la venue de nouveaux consommateurs de biens et services qui se transforment en autant de nouvelles occasions pour les gens d’affaires ambitieux », a ainsi résumé le directeur de Mirabel économique.