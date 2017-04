L’infolettre de Sainte-Thérèse : abonnez-vous à l’essentiel!

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse d’annoncer le lancement d’une infolettre destinée à la population. Envoyée mensuellement dès avril, l’infolettre de la Ville sera un complément incontournable d’information municipale. Les citoyens sont invités à s’y inscrire via le bouton « Infolettre » disposé au bas de la page d’accueil du www.sainte-therese.ca.



« Nous sommes très heureux d’offrir ce nouveau moyen de communication aux Thérésiennes et aux Thérésiens. Il vient s’ajouter à nos outils existants comme le Magazine Citoyen, le site Web et la page Facebook de la Ville. Notre infolettre permettra aux abonnés de recevoir un rappel de ce qui se passe dans leur ville directement dans leur boîte courriel », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Toutes et tous sont invités à s’y abonner sans tarder pour rester informés!