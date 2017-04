Saint-Colomban conclut une entente de principe avec le Service de police de Mirabel

Au terme de négociations qui permettront à SaintColomban de réaliser de substantielles économies, la Ville est fière d’annoncer qu’elle a conclu une entente de principe avec le Service de police de Mirabel visant le renouvellement de la desserte policière pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en avril 2022.



« Je suis très heureux du dénouement des négociations avec Mirabel. Nous sommes ainsi parvenus à réduire les coûts associés au service de police d’un montant estimé à 1 M$ sur la durée globale de l’entente, tout en continuant d’offrir un service de qualité aux citoyens de Saint-Colomban. Les sommes ainsi dégagées nous permettront de bonifier notre offre de services à la population, notamment en infrastructures, en loisirs et en culture », a déclaré le maire de Saint-Colomban Jean Dumais.



« Nous ne pouvons que nous réjouir de cette entente de principe qui est avantageuse à la fois pour la Ville de Saint-Colomban et la Ville de Mirabel et qui nous permettra de consolider notre expertise de plus de 15 ans de desserte policière à Saint-Colomban, a indiqué le maire de Mirabel Jean Bouchard. Mirabel misera sur les ressources policières qualifiées qu'elle continuera de mettre à la disposition de notre voisine pour assurer à ses citoyens le niveau de protection auquel ils ont droit. »



Dans un souci de gestion responsable des finances, la Ville de Saint-Colomban a également entrepris des démarches auprès de la Sûreté du Québec ainsi que du Service de police de Saint-Jérôme afin d’obtenir la meilleure entente au meilleur coût. Au terme de cet exercice, l’offre du Service de police de Mirabel s’est avérée la plus avantageuse; celle-ci prévoit un calcul de la quote-part basé sur l’évaluation foncière et la population s’établissant à 2,04 M$ pour l’année en cours.



Saint-Colomban a parallèlement mené un sondage auprès de la population pour connaître le niveau de satisfaction à l’égard du Service de police de Mirabel. 81 % des répondants au sondage mené par la firme Ad hoc recherche se sont dits globalement satisfaits du Service de police de Mirabel, alors que le taux de confiance s’élève à 90 %. Les répondants ont notamment souligné la rapidité d’intervention (74 %) et la courtoisie des policiers (92 %).



L’entente avec le Service de police de Mirabel prenait fin en avril 2018 et devait être renouvelée avant juillet 2017.