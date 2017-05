Emplois d’été Canada : 141 emplois créés pour nos jeunes

Le député de Mirabel, Simon Marcil, faisait l’annonce, le 26 avril dernier dans ses locaux de circonscription, de la création de 141 emplois qui bénificieront aux organismes et petites entreprises de la circonscription de Mirabel. Un total de 60 projets ont été acceptés dans le cadre du programme Emploi d’été Canada.



C’est devant les représentants des divers organismes et entreprises récipiendaires que le député de Mirabel a voulu livrer quelques mots. « C’est important d’aider notre monde. C’est plus de 436 000$ qui seront versés pour créer des emplois étudiants ici. Avec cet argent remis, nous aidons des PME, des organismes, mais surtout des jeunes à avancer dans la vie !», a partagé Simon Marcil.



Le programme Emplois d’été Canada contribue à l’embauche, par l’entremise d’organismes sans but lucratif, d’employeurs du secteur public ainsi que de petites entreprises, des jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein.



