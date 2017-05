Le candidat Jean-Louis Saurel s’ajoute à l'équipe Mouvement Blainville

Dans le cadre de l’élection municipale prochaine à Blainville, le chef de Mouvement Blainville, M. Florent Gravel, annonce ainsi la venue au sein de sa formation d’un troisième candidat : « Nous bâtissons une équipe solide, forte d’expertises variées, unie par une volonté commune de donner aux citoyens de Blainville une administration intègre qui travaille réellement dans leur seul intérêt. »

Jean-Louis Saurel :

Administrateur de carrière…

M. Gravel présente son candidat comme un administrateur chevronné, apportant une compétence acquise à la fois sur la base d’une formation poussée et d’un parcours professionnel pointu.

« De plus, ce qui est fondamental à nos yeux, et qui sera particulièrement important pour la population de son quartier et de sa ville : il est un homme à la réputation sans tache. » précise-t-il.

…citoyen impliqué

Arrivé au Québec en 1996, J.-L. Saurel s’installe définitivement à Blainville, dans le quartier du Blainvillier en 2010.

Homme de conviction, acteur de changement social, il s’est toujours beaucoup impliqué dans sa communauté comme bénévole au sein de nombreuses organisations majeures (Téléthon, Accueil Bonneau, Centraide, LEUCAN, Fondation de l’hôpital Jean-Talon).

Il est membre actif de deux Chambres de commerce locales et consacre de son temps aux clubs Lions de Blainville et de Sainte-Thérèse.



Engagement politique

« Je suis heureux, précise M. Saurel, de trouver ici l’occasion de poursuivre concrètement l’engagement politique que j’ai d’abord entrepris en France, en me rendant disponible auprès de l’équipe que M. Gravel est en train de monter, pour redonner à Blainville sa fierté et sa dignité, toutes deux souvent mises à mal par l’administration en place. »

M. Gravel de conclure : « Nous sommes convaincus que le moment est venu de redonner à Blainville un nécessaire élan de développement soucieux de l’environnement quelque peu négligé depuis les dernières années. L’annonce d’aujourd’hui vient marquer un pas de plus dans notre volonté de proposer à nos concitoyennes et concitoyens de créer une nouvelle dynamique et d’emprunter de nouvelles avenues pour une saine gestion et une administration rigoureuse, responsable et entièrement respectueuse des deniers publics. »