Programme Nouveaux Horizons: Plus de 40 000$ remis à des organismes communautaires de la circonscription de Mirabel

«En aidant les organismes communautaires, c’est toute la communauté que nous aidons ! » - Simon Marcil

C’est avec enthousiasme que le député de Mirabel, Simon Marcil, a confirmé à deux organismes de la circonscription que leur demande faite dans le cadre du programme Nouveaux Horizons a été acceptée. Le Cercle de Fermières Sainte-Anne-desPlaines et la Table de concertation communautaire Mirabelloise se sont vues remettre respectivement 18 490$ et 24 730$ afin de financer l’achat de matériel dont l’objectif vise à améliorer le fonctionnement de leur organisme. Les organismes participants pouvaient faire une demande jusqu'à un montant maximum de 25 000$.



« Notre Cercle ayant été fondé il y a maintenant plus de 75 ans, nos équipements sont pour la plupart plus âgés que l'année de fondation, un rafraichissement était donc nécessaire. Notre comité est allé de l'avant en faisant une demande dans le but de faire l'achat de deux nouveaux métiers à tisser, ainsi que de machines à coudre et de surjeteuses. Quelle fût la surprise en recevant la nouvelle que notre demande était acceptée telle que demandée, soit 18 490.00$ qui serviront à rajeunir notre matériel et ainsi voir à la satisfaction de nos membres artisanes. Un gros merci à l'équipe de Monsieur Marcil, ça nous a donné du vent dans les voiles», a souligné Sylvie Morin, présidente du Cercle de Fermières.

« La Table de concertation communautaire Mirabelloise (TCCM) est très heureuse de recevoir une subvention de 24 730$, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, montant qui servira à équiper des cuisines de transformation alimentaire dans Mirabel. Espaces de cuisines qui serviront, entre autres, à préparer des repas communautaires, à moindre coût, pour toute la population mirabelloise, qui désire briser l’isolement et manger un bon repas. Repas qui sont préparés et servis par quelques vingt bénévoles aînés à chaque semaine», a partagé Anick Lorrain, directrice de la TCCM.

Pour le député de Mirabel, Simon Marcil, le soutien aux organismes communautaires demeure un objectif permanent dans le cadre de son mandat. « Vous savez, le travail effectué par les organismes est colossal. Chaque jour, ces femmes et ces hommes font une différence dans leur communauté. Au final, en aidant les organismes communautaires, c’est toute la communauté que nous aidons !», a conclu Simon Marcil.