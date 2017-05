Un bilan exceptionnel pour Boisbriand!

La mairesse de Boisbriand, Mme Marlene Cordato, est heureuse d’annoncer que les états financiers 2016 de la Ville de Boisbriand indiquent un surplus de fonctionnement de 5 341 330 $, composé de revenus supplémentaires de 2,3 M$ et d’une diminution générale des dépenses de 3 M$.

« En novembre 2009, je prenais l’engagement de redresser la situation financière, de prendre les meilleures décisions pour les citoyens, d’assumer notre responsabilité de léguer à chaque génération de citoyens des installations de qualité et surtout d’assumer avec intégrité et transparence mon rôle d’administratrice de fonds publics. À la lumière des états financiers déposés le 2 mai dernier, je suis fière d’avoir respecté mes engagements », déclare la mairesse.



Endettement net à l’ensemble

108,7 M$ 2009) 91,1 M$ (2016)



Taux d’endettement excluant les riverains

4,44 % (2009) 2,64% (2016)



Dette attribuable aux riverains

11,1 M$ (2009) 15 M$ (2016)



Endettement net total à long terme

119,8 M$ (2009) 106,1 M$ (2016)



Service de la dette

28,40 %(2009) 23,36 % (2016)

Investissements pour une qualité de vie optimale

Depuis les sept dernières années, nous avons maintenu la qualité de infrastructures municipales tout en continuant d’investie dans ces dernières :

Réfection de 33 rues

Pont de l’Île Morris

Mise à niveau de tous les parcs de quartier

Protection des boisés

Construction d’un site de planche à roulettes et d’un chalet au parc Jean-Jacques-Rousseau

Installation de deux surfaces de soccer synthétique

Mise à niveau de l’aréna municipal

Création du parc linéaire de la Grande-Allée

Aménagement du parc Wilfrid-Dion et de la place commémorative GM

Poursuite de la piste cyclable sur le boulevard de la Grande-Allée et la rue Ambroise-Lafortune.

La qualité de vie des citoyens a également été privilégiée par l’ajout de plusieurs services et également par le retrait de certains frais :

Ajout du métrobus 59

Bonification des spectacles et activités culturelles

Instauration de la garde permanente en caserne et d’un service de premiers répondants

Guichet unique à l’hôtel de Ville

Accès à des bornes pour véhicules électriques

Ajout de la collecte de compostage

Accès à une piscine intérieure

Accès gratuit au Parc du Domaine Vert

Gratuité de la carte-loisirs

Étalement sur trois versements du paiement des taxes municipales

Richesse foncière

« Les permis de construction émis de 2010 à 2016 représentent 1 715 913 M$, alors que leur valeur immobilière totalise 344 M$. Plusieurs projets de construction sont à l’étude et contribueront encore plus à la création de richesses collectives et à la création d’emplois dans notre ville. La richesse collective a augmenté de 800 M$ de 2010 à 2016. Ces deux mentions récompensent les efforts que nous déployons pour assurer la vitalité économique de notre Ville », ajoute Mme Cordato.

« En cette dernière année de mandat, je suis très fière du chemin parcouru. Je terminerais l’année en faisant preuve de la même détermination que lors des sept dernières années en répondant à vos attentes et en voyant au-delà de vos besoins », conclut la mairesse.