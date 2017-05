Saint-Colomban amorce une démarche proactive de prévention de la corruption

Afin de s’assurer de l’application des meilleures pratiques en matière de lutte à la corruption, le conseil municipal de Saint-Colomban a mandaté mardi la firme Levesque Stratégies & Affaires publiques afin d’effectuer un diagnostic des processus au sein de la Ville. Ce mandat est une première étape en vue de l’obtention de la norme Systèmes de management anti-corruption ISO 37001.



« Afin de rendre notre administration toujours plus efficace, la mise en place d’une démarche pour atteindre la norme ISO 37001, acceptée par 168 pays à travers le monde, s’est avérée la meilleure façon de valider nos bonnes pratiques et de les améliorer. La Ville de Saint-Colomban fait ainsi figure de précurseure parmi les municipalités québécoises en visant l’atteinte de cette norme ISO adoptée en octobre 2016 », a déclaré le maire Jean Dumais.



La norme ISO 37001, régie par l’Organisation internationale de normalisation, vise à implanter un système de gestion conçu pour instaurer une culture anti-corruption au sein des organisations. En appliquant cette norme, les organisations disposent ainsi de meilleurs outils pour maintenir un système proactif de lutte contre ce phénomène. La norme prévoit une série de mesures efficaces permettant de prévenir, détecter et diminuer les risques de corruption.



La firme mandatée, Levesque Stratégies & Affaires publiques, est présidée par Christian Levesque, ex-député provincial de Lévis, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, de développement économique, et vice-président de la Commission des institutions, de la Commission des finances publiques et de la Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec les États-Unis. Il a présidé le comité canadien responsable de l’élaboration du standard ISO 37001 pour le Conseil canadien des normes, dont il était également le chef de délégation pour les négociations internationales. Il préside actuellement le comité canadien qui collabore aux travaux de normalisation ISO entourant la gouvernance organisationnelle.



M. Levesque est entre autres appuyé par Annie Trudel, directrice principale – conformité, qui a développé au cours des sept dernières années une expertise de terrain pointue dans les domaines de la collusion, de la corruption et de l’éthique au sein de l’Unité permanente anti-corruption (UPAC) et au cabinet du ministre des Transports du Québec notamment. On l’a vue témoigner à la Commission Charbonneau afin de partager son expertise, ainsi qu’à l’émission Tout le monde en parle sur les ondes de Radio-Canada en mars dernier.