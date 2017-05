L’Alliance Civique de Ste-Julienne est là !

C’est lors d’une conférence de presse, le jeudi 11 mai 2017, que Michel Marchand, Chef de l’Alliance Civique de Ste-Julienne, a dévoilé avec fierté le lancement de son équipe en vue de la campagne électorale municipale de 2017.



«Nous ne sommes pas un simple Parti, nous sommes une Alliance» a-t’il clamé en dévoilant le logo de son Parti. «Nous représentons les citoyens en tant que citoyens nous-mêmes, et nous nous sommes alliés pour amorcer un changement positif dans l’administration de notre municipalité» a annoncé M. Marchand, Chef de cette équipe qu’il qualifie d’incorruptible.

Depuis plusieurs années, Ste-Julienne a fait l’objet de nombreuses polémiques. Mais pour l’Alliance Civique, il faut plutôt regarder vers l’avenir. Ainsi, tous les citoyens auront droit à un traitement équitable et respectueux.

Retraité depuis 3 ans de la fonction publique, M. Marchand y a œuvré pendant près de 30 ans et est doté d’une solide expérience du milieu municipal sur plusieurs plans. De plus, les gens qui composent l’Alliance Civique apporteront une diversité d’expériences fort intéressante pour leur communauté, tout en formant une équipe exceptionnelle en maximisant le potentiel de chacun d’entre eux.

Au niveau des candidats, le district 1 sera représenté par Mme Francine Gatien-Dubord, et M. Éric Dufour pour le district 2. Mme Lucie Grondin agira pour le district 3, et M. Didier Martin fera de même pour le district 4. Enfin, Mme Johanne Lamontagne sera pour le district 5, ainsi que Mme Carolyne Leblanc pour le district 6.



L’équipe de M. Marchand a plusieurs idées et projets pour Ste-Julienne et tiendra toujours compte de la capacité de payer de chacun. Leur programme électoral, qui sortira à l’automne prochain, en élaborera le contenu. La priorité ira tout d’abord au budget, qui sera étudié dans les moindres détails afin d’avoir l’heure juste sur ce qui se passe dans les finances publiques. Il assure que le nouveau budget sera réaliste et profitable à tous.

«Nous pouvons faire de belles promesses, c’est la coutume en campagne électorale, mais ce n’est pas ce que nous voulons. Dans le passé, combien de belles paroles se sont envolées après avoir passé la date des élections ? » explique le Chef de l’Alliance Civique. Mais ce que l’équipe garantit, c’est une gestion très rigoureuse des dépenses et ce, à tous les niveaux. Cet engagement est d’ailleurs la pierre angulaire qui a motivé la formation du groupe.



En terminant, l’Alliance Civique aura son propre site internet (www.alliancecivique.org) et invite tous les citoyens à prendre le temps de le parcourir. Il contiendra une foule d’informations pertinentes sur l’équipe et son programme.